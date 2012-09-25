В КВУ очікують, що вибори в Україні будуть відносно чесними

Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко вважає, що наступні парламентські вибори в Україні будуть відносно вільними.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на конференції, організованій Європейським політичним центром та фондом “Українська політика”.

“Подивимося, як відбудеться голосування, як відбудеться підрахунок голосів, але мені видається, що Україна все-таки здасть цей іспит. Не на відмінно, але результат все-таки відображатиме волевиявлення громадян”, - сказав він.

О.Черненко зазначив, що найбільшою проблемою нинішніх виборів є підкуп виборців, який здійснюється як в непрямий спосіб, за допомогою подарунків, роздачі продуктових наборів тощо, так і в прямій формі у вигляді пропозиції заплатити за потрібне голосування.

“Ми закликаємо владу реагувати на це”, - сказав О.Черненко. Він додав, що вже є кілька судових рішень, коли кандидатам були винесені попередження. Разим з тим, голова Комітету виборців зазначив, що ніяких інших санкцій, крім попередження українське законодавство до порушників закону про вибори не передбачає.