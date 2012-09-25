Мірошниченко каже, що відповідає за позицію Президента про непотрібність закону про наклеп
Однак, зазнача, що за свою картку відповідає не завжди
Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Народний депутат України, представник Президента України в парламенті Юрій Мірошниченко заявляє, що може відповідати за точку зору Президента Віктора Януковича щодо закону про наклеп.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на конференції, організованій Європейським політичним центром та фондом “Українська політика”.
“Ми продовжуватимемо боротьбу, щоб цей закон не був проголосований у другому читанні”, - сказав він.
“Це – наша позиція, це – позиція Президента, і тут я можу відповідати за його точку зору”, - додав депутат.
Разом з тим, відповідаючи на запитання УНІАН щодо того, що може він відповідати за свою картку (раніше сам Ю.Мірошниченко визнав, що особисто не голосував за закон про наклеп, однак його картка проголосувала – УНІАН), депутат сказав: “Не завжди”.
Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент схвалив у першому читанні проект закону, яким передбачається відновити кримінальну відповідальність в Україні за наклеп. Закон передбачає покарання до 5-ти років обмеження волі.
ОБСЄ, Рада Європи, Єврокомісія та низка депутатів Європарламенту висловили стурбованість намірами Верховної Ради відновити кримінальну відповідальність за наклеп, і закликали українських депутатів відмовитися від цієї ідеї.