Україна та ЄС завершили проект із покращення управління водним господарством

Київ. 25 вересня. УНІАН. Україна і Європейський Союз виконали всі заплановані заходи в рамках проекту Твінінг, спрямованого на раціоналізацію управління водним господарством на місцевому рівні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Проект, який спільно реалізували Мінрегіон України і Міністерство екології, сталого розвитку та енергетики Французької Республіки, тривав 18 місяців і передбачав підвищення кваліфікації управлінців підприємств галузі, наближення вітчизняного законодавства до основних вимог водної політики ЄС.

Перший заступник голови Мінрегіону України Олександр Аліпов зазначив, що в рамках проекту проведено значний обсяг робіт із навчання керівників місцевих підприємств водопостачання, проведено низку круглих столів і навчальних семінарів, проведено низку місій експертів Євросоюзу з питань водопостачання та водовідведення.

«Меморандум, укладений між Мінрегіоном України і Міністерством екології, сталого розвитку та енергетики Франції, дозволить реалізувати безпосередню співпрацю між водопостачальними підприємствами Парижа і одного з українських міст. Важливою для нас є домовленість про реалізацію пілотного проекту для розробки Національної стратегії технічної модернізації системи водопостачання Україні», - додав О.Аліпов.

Як зазначив представник Міністерства екології, сталого розвитку та енергетики Французької Республіки Робен Себіль, нова адміністративна угода між міністерствами, робота над якою завершується, дозволить продовжити двосторонню співпрацю у форматі Робочої групи.

Довідка УНІАН. У рамках проекту, за участі й консультації провідних європейських експертів, було розроблено низку проектів нормативно-правових актів у галузі водопостачання й водовідведення. Зокрема, проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води й питного водопостачання» і «Про Загальнодержавну програму розвитку та реконструкції централізованих систем водовідведення населених пунктів України на 2013-2020 роки», проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, забезпечення їх засобами вимірювання обсягів видобутих підземних вод і державного контролю за дотриманням законодавства в цій сфері». Також розроблено низку проектів наказів Мінрегіону України, що регулюють сферу водопостачання й водовідведення з урахуванням вимог Директиви ЄС у галузі водопостачання й водовідведення. Зараз ці проекти узгоджуються з центральними органами виконавчої влади.