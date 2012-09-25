Депутат Європарламенту Залевські вважає, що угоду з Україною треба підписувати

Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Депутат Європарламенту Павел Залевський (група народних партій, Польща) вважає, що ЄС не повинен відкладати підписання угоди про асоціацію з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це депутат Європарламенту заявив сьогодні, виступаючи на конференції, організованій Європейським політичним центром та фондом “Українська політика”.

Депутат, зокрема зазначив, що українські політики досить часто просять своїх європейських колег розробити обов’язкові до виконання стандарти, яких вони мають дотримуватися.

“Питання, звичайно, в тому, чи будуть вони їх дотримуватися. Однак, якщо вони хочуть, давайте зробимо такі стандарти”, - сказав П.Залевський.

“Тому, навіщо очікувати з підписанням угоди про асоціацію? Я не розумію цього”, - додав він.

Депутат зазначив, що угода про асоціацію могла б стати засобом для покращання ситуації в Україні, а також дала б можливість представникам громадянського суспільства України відстежувати діяльність влади за чітко визначеними напрямками.

П.Залевський також додав, що до України не можна підходити, як до країни-члена ЄС.

“Проблема в тому, що ми ставимося до України, як до країни ЄС з усіма цими інституціями... Насправді, Європа має створити довготермінову стратегію, яка б дозволила перехід України від корупційної політики, а корупція всюди в Україні – не лише в політиці, але й в школах, в лікарнях”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС парафували угоду про асоціацію 30 березня цього року. Разом з тим, підписання та ратифікація документа відкладена через стурбованість Європою вибірковим правосуддям в Україні, переслідуванням опозиції та згортанням свобод.