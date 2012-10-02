Путін вважає, що Єврокомісія необ`єктивна до ”Газпрому”

Москва. 2 жовтня. УНІАН. Президент Російської Федерації Володимир Путін упевнений, що Єврокомісія необ`єктивно підозрює «Газпром» у монополізмі на європейському ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав під час інвестиційного форуму ВТБ Капітал «Росія кличе!».

«Нині проти «Газпрому» розгорнуто кампанію в європейських країнах – шукають нібито монопольне становище на ринку. Раніше проводили виїмки документів. Хочу звернути увагу, що «Газпром» займає 27% на ринку Європи, а норвезькі компанії – 29%. Який же це монополізм?», - сказав В.Путін.

Говорячи про зниження цін для кінцевого споживача в Європі, він наголосив, що потрібно вивчити структуру ціноутворення.

«Гляньте, яка там податкова складова. Кінцевий споживач платить ціну, в якій 60%, - податки. Чому наші партнери хочуть, аби ми знизили дохід наших компаній, а вони цю податкову складову залишили», - сказав він.

При цьому він відзначив, що в Європі газ поставляється споживачам через декілька компаній-перекупників.

Також В.Путін відзначив, що правоохоронні органи повинні виявляти корупцію в «Газпромі» і садити за це.

«Ми часто чуємо претензії до «Газпрому», що там якісь корупційні складові. Мабуть, є. Міліція, або як модно зараз говорити поліція, повинна ловити і садити. Я вважаю правильним це дуже, але цього замало», - наголосив В.Путін.

При цьому, на його думку, треба міняти економіку таких компаній і забезпечити доступ до транспортних систем – трубопроводів.

Разом з тим В.Путін наголосив, що Росія не повинна чинити так, як робить Європа, приймаючи Третій енергопакет, коли розділяється видобуток, транспорт і розподіл.

На його думку, це помилкова думка, що такі дії призведуть до зниження цін на газ в Європі.

«Якщо виділити окремо транспорт, то ця складова просто помре сама собою. Це, як правило, існує в результаті перехресного субсидування і живе за рахунок видобутку і продажу. Транспортна складова як бізнес інтересу не становить», - заявив В.Путін.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня 2011 року за ініціативою Європейської комісії в офісах дочірніх і залежних компаній ВАТ «Газпром» у Центральній і Східній Європі, а також в офісах деяких європейських покупців ВАТ «Газпром» пройшли несподівані інспекції, спрямовані на перевірку дотримання конкурентного законодавства ЄС.

4 вересня Єврокомісія почала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» у Європейському Союзі.