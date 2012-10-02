ПАРЄ не змогла схвалити проект рекомендацій по Росії

Страсбург. 2 жовтня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) не змогла схвалити сьогодні проект рекомендацій щодо доповіді про виконання Росією своїх зобов’язань перед Радою Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, за схвалення проекту рекомендацій проголосували 121 депутат, проти – 74, утрималися – 11.

Водночас, для схвалення рекомендацій, необхідна підтримка двох третин членів Асамблеї, присутніх в залі.

В проекті рекомендацій передбачалося рекомендувати виконавчому органу Ради Європи – Комітету міністрів “приділити належну увагу питанням та стурбованостям, висловленим в резолюції”.

Проти схвалення резолюції активно виступали представники російської делегації, які в ході дебатів неодноразово наголошували, що це може створити прецедент, коли Комітет міністрів зможе на кожному засіданні піднімати питання щодо виявлених в резолюції проблем.

Як зазначив голова російської делегації в ПАРЄ Олексій Пушков, саме поява проекту рекомендацій стала причиною відмови спікера Державної Думи Росії відвідати Страсбург і виступити на сесії ПАРЄ в понеділок, 1 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж ПАРЄ схвалила резолюцію щодо дотримання Росією своїх зобов’язань перед Радою Європи.

В документі депутати, зокрема, висловили стурбованість низкою схвалених законів про обмеження свобод в Росії, намірами Росії посилити вертикаль владу, залежністю судової системи, не розкриттям низки резонансних злочинів.