ЄС розчарований намірами України заборонити пропаганду гомосексуалізму

Брюссель. 4 жовтня. УНІАН. ЄС розчарований намірами Верховної Ради України заборонити пропаганду гомосексуалізму.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив речник комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Петер Стано.

“Європейський Союз займає чітку позицію у захисті прав людини тих, хто зустрічається з дискримінацією та жорстокістю на різних підґрунтях, включаючи їхню сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. Європейський Союз засуджує будь-які висловлювання гомофобії чи транс фобії, і розглядає це, як неприпустиме порушення прав людини”, - сказав він.

Речник комісара нагадав, що в червні-липні цього року ЄС вже жорстко відреагував на законодавчу ініціативу №8711 щодо заборони пропаганди гомосексуалізму, яку рішенням парламенту не було схвалено.

“Дуже розчаровує, що це питання знову було піднято. Такі законодавчі ініціативи ганьбитимуть спільноту ЛГБТ (лесбіянок, геїв, бісексуалі та трансгендерів – УНІАН) і додатково викривлять принцип недискримінації та ситуацію зі свободою слова, свободою ЗМІ, свободою асоціацій та свободою мирних зібрань”, - наголосив П.Стано.

Він також зазначив, що текст проекту закону суперечить низці міжнародних зобов’язань України, в тому числі, в рамках Європейської конвенції з прав людини та Конвенції ООН з прав дитини, а також суперечить нормам та цінностям, які просуваються та захищаються Європейським Союзом та його країнами-членами, як в середині, так і на міжнародному рівні.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)». За дане рішення проголосували 289 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до законів «Про захист суспільної моралі», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про видавничу справу» та Кримінального кодексу заборонити пропаганду гомосексуалізму та встановити кримінальну відповідальність за порушення цієї заборони.

Також пропонується встановити відповідальність за дії, які пропагують стосунки сексуального характеру осіб однієї статі, зловживання свободою діяльності друкованих ЗМІ чи використання телерадіоорганізацій для пропаганди гомосексуалізму. Відповідно до законопроекту, ввезення в Україну товарів, що пропагують культ насильства і жорстокості, гомосексуалізм карається штрафом до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3-х років з конфіскацією товарів.

Ті ж самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують гомосексуалізм, караються штрафом до 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років з конфіскацією кіно- та відеопродукції.