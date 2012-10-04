Депутат ПАРЄ Штрассер: Термін “політв’язень” тепер може використовуватися ПАРЄ

Страсбург. 4 жовтня. УНІАН. Німецький депутат, член Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Крістоф Штрассер аявляє, що термін “політичний в’язень” тепер може використовуватися Асамблеєю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в середу ввечері після схвалення доповіді “Визначення політичного в’язня”, автором якої він був, на сесії ПАРЄ в Страсбурзі.

“Зараз доповідь схвалена ПАРЄ, тому вона стосується саме цієї сфери. (В ході дебатів – УНІАН) пролунало чимало критики, що потрібно було поспілкуватися з ООН, з Червоним Хрестом, однак моя місія була узгодити з країнами-членами Ради Європи, що таке “політичний в’язень”, - сказав депутат.

Він також зазначив, що визначення стосується всіх держав-членів Ради Європи, хоча і уточнив, що для проведення оцінки щодо наявності політичних в’язнів у тій чи іншій країні-члені, потрібна буде спеціальна заявка до Правового комітету ПАРЄ, який і матиме право перевіряти країну після схвалення такої заявки.

“Я завжди кажу, якщо в мой делегації знайдеться 5 осіб, які скажуть, що в Німеччині є політв’язні, я би першим виступив за перевірку моєї країни, тому що ми – країна демократична”, - сказав К.Штрассер.

Він також відкинув критику одного з російських депутатів, що пролунала під час дебатів, щодо того, що запровадження терміну “політичний в’язень” відкриє можливості для втручання у внутрішні справи країн-членів Ради Європи.

“Саме тому ми це і робимо, бо якщо країна вступає до організації, то ці питання (прав людини – УНІАН) – вже не її внутрішня справа”, - підкреслив німецький депутат.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня ПАРЄ змогла схвалити доповідь щодо визначення терміну “політичний в’язень”. Проти цієї доповіді активно виступали депутати з Росії, Азербайджану, Туреччини та Іспанії. Депутатам навіть була запропонована поправка, яка передбачала видалити з тексту резолюції критерії визначення політичних в”язнів і зобов’язатьи встановлюти це виключно Європейський суд з прав людини. Однак, оскільки голоси за цю поправку розділилися навпіл (89 – за, 89 – проти, т а 5 – утрималися), за правилами ПАРЄ вона не була схвалена.