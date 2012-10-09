11 країн єврозони підтримали податок на фінансові трансакції

Брюссель. 9 жовтня. УНІАН. 11 країн-членів зони євро виступили на підтримку податку на фінансові трансакції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві комісара ЄС з питань оподаткування та митного союзу Альгірдаса Шемети, текст якої передано УНІАН.

“Сьогодні ми отримали чіткий – і це дуже вітається – сигнал, що буде достатньо країн членів для податку ЄС на фінансові трансакції. Запити – рухатися вперед на базі того, що Комісія запропонувала рік тому”, - написано у заяві.

Комісар наголосив, що запропонував цей податок, як джерело нових доходів з сектору, що недостатньо оподатковується, а також, як засіб для сприяння більш відповідальній торгівлі.

“Податок на фінансові трансакції – це чесне оподаткування, розумне оподаткування, а також більш сильний, більш координований підхід до оподаткування фінансового сектору”, - написано у заяві А.Шемети.

Комісар наголосив, що на сьогодні вже має 7 відповідних листів від країн-членів і, зокрема, від Німеччини, Франції, Бельгії, Австрії, Словенії, Португалії та Греції.

Крім того, найближчим часом відповідні листи пообіцяли надіслати Італія, Іспанія, Естонія та Словаччина.

“Я готовий зробити все можливе, щоб запропонувати проект рішення до засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС у листопаді, з метою сприяти швидкому прогресу у цій справі”, - наголосив комісар.