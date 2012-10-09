Сесійний зал Європарламенту в Брюсселі залишиться закритим до квітня

Брюссель. 9 жовтня. УНІАН. Сесійний зал Європарламенту в Брюсселі залишиться закритим, щонайменше до квітня, через тріщини у будівлі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

“На підставі кількох досліджень зовнішніх експертів та їхнього аналізу, Європейський парламент встановив, що три балки, що підтримують дах сесійного залу в Брюсселі, мають тріщини через слабкість однієї з них”, - зазначається у повідомленні.

Прес-служба уточнює, що після того, як тріснула перша балка, дві інших не витримали ваги даху, і також тріснули.

Зараз, зазначає прес-служба, Європарламент працює з двома компаніями, що спеціалізують на будівництві, з метою розробки робочого плану для гарантування безпеки у приміщеннях парламенту.

“Будівельні роботи, як очікується, триватимуть щонайменше 6 місяців”, - зазначає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, тріщини у даху сесійного залу Європарламенту в Брюсселі виявлені 31 серпня цього року. З того дня приміщення залишається закритим.