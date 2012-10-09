ЄС стурбований вироком діжеру опозиційної казахстанської партії

Брюссель. 9 жовтня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон стурбована вироком лідеру опозиційної казахстанської партії “Алга !” Володимиру Козлову.

Про це йдеться у заяві речника Верховного представника ЄС, текст якої передано УНІАН.

“Верховний представник із стурбованістю відзначила результати судового процесу проти Володимира Козлова, лідера опозиційної партії “Алга!”. В.Козлов був засуджений до семи з половиною років позбавлення волі з конфіскацією його майна за розпалювання соціальної незгоди, у намаганні повалення уряду Казахстану та за організацію злочинного угруповання, яке підбурювало до жорстокостей в Жанаузені у грудні 2011 року”, - написано у заяві.

Речник Верховного представника ЄС зазначив, що делегація ЄС в Казахстані стежила за процесом у співпраці з іншими міжнародними гравцями.

Привітавши можливість вільно спостерігати за судовим процесом, речник зазначив, що було виявлено кілька порушень в ході процесу, в тому числі, було незрозумілим, як розслідувалися події, які б доводили провину чи пряму участь В.Козлова у подіях грудня 2011 року.

“Таким чином, вирок В.Козлову видається непропорційним та, з урахуванням його політичної діяльності, таким, що має політичний підтекст”, - написано у заяві.

У зв’язку з цим ЄС закликав владу Казахстану переглянути процес у відповідності до міжнародних зобов’язань, взятих на себе Казахстаном.

Вирок В.Козлову було винесено 8 жовтня.