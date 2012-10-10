Україна взяла участь у першому засіданні з планування операції НАТО після 2015 року

Брюссель. 10 жовтня. УНІАН. Україна взяла участь у першому засіданні з планування операції НАТО в Афганістані з 2015 року.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в місії України при НАТО.

На засіданні міністрів оборони у форматі “28 + 6” (28 – країн-членів Альянсу та 6 країн-партнерів: Швеція, Фінляндія, Австралія, Нова Зеландія, Грузія та Україна – УНІАН) Україну представляв міністр оборони України Дмитро Саламатін.

Як повідомив на прес-конференції за підсумками двох днів засідання Північно-Атлантичної Ради на рівні міністрів оборони Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, зазначив, що це було лише перше засідання в такому форматі, а всі деталі майбутньої операції, яка буде розгорнута в Афганістані з 2015 року, визначатимуться пізніше.

“Всі союзники віддані тому, щоб розпочати нову місію допомоги та тренування з 2015 року”, - сказав він.

“Ця нова місія не буде військовою, це буде місія для тренінгу, допомоги та підтримки”, - додав він.

Український міністр оборони виявився недоступним для коментарів.

Як повідомляв УНІАН, до кінця 2014 року НАТО та країни-партнери планують завершити військову місію в Афганістані.