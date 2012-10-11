Депутат Європарламенту Давід стурбований судовою системою в Україні

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту Маріо Давід (група народних партій, Португалія) занепокоєний станом судової системи України напередодні виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на семінарі в Європарламенті, організованому напередодні українських виборів в Комітеті з питань закордонних справ.

“На жаль, вся судова система працює на одну політичну партію”, - заявив депутат.

“Я думаю, це дуже вразливо для іміджу країни. На жаль, в Україні все ще не має верховенства права у відповідності до параметрів та стандартів, які, ми хотіли б, щоб Україна розділила з нами”, - додав М.Давід.

Він також зазначив, що не виключає того, що в день голосування не буде зареєстровано серйозних порушень.

“Але демократія - це процес, і, я думаю, викликає жаль те, як це робиться”, - наголосив депутат.