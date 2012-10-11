Депутат Європарламенту Давід стурбований судовою системою в Україні
Суди грають на користь однієї партії?
Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту Маріо Давід (група народних партій, Португалія) занепокоєний станом судової системи України напередодні виборів.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на семінарі в Європарламенті, організованому напередодні українських виборів в Комітеті з питань закордонних справ.
“На жаль, вся судова система працює на одну політичну партію”, - заявив депутат.
“Я думаю, це дуже вразливо для іміджу країни. На жаль, в Україні все ще не має верховенства права у відповідності до параметрів та стандартів, які, ми хотіли б, щоб Україна розділила з нами”, - додав М.Давід.
Він також зазначив, що не виключає того, що в день голосування не буде зареєстровано серйозних порушень.
“Але демократія - це процес, і, я думаю, викликає жаль те, як це робиться”, - наголосив депутат.