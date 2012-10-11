Депутат ЄП Северін закликає не робити передчасних висновків щодо виборів в Україні

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту Адріан Северін (позафракційний, Румунія) закликає не робити передчасних висновків до проведення виборів в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на семінарі в Європарламенті, організованому напередодні українських виборів в Комітеті з питань закордонних справ.

“Я би хотів підкреслити, що ми маємо використовувати інформацію, але уникати того, щоб робити наші висновки до завершення процесу. Це дуже важливо, в тому числі для того, щоб додати довіри нашим висновкам”, - сказав депутат.

Разом з тим, він зазначив, що на сьогодні є багато фактів, що викликають стурбованість ситуацією в Україні.

“Мі маємо попросити владу, відповідальних, зробити все можливе для того, щоб покращити ситуацію, на скільки це можливо, за ці два тижні, що залишилися”, - сказав А.Северін.