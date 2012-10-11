Княжицький розповів депутатам Європарламенту про проблеми TVi

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Генеральний директор телеканалу TVi Микола Княжицький розповів депутатам Європарламенту про ситуацію з TVi.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

“Я зустрічався з багатьма людьми, це і керівництво Європарламенту, і представники різних політичних груп”, - сказав він.

“Я наголошував на тому, що чесність виборів залежить і від того, на скільки влада виконає обіцянки про вільне розповсюдження інформації”, - додав М.Княжицький.

Генеральний директор телеканалу також повідомив, що після вчорашнього втручання прем’єр-міністра України Миколи Азарова у справу, лише одна кабельна мережа з міста Шепетівка вирішила повернути TVi до трансляції в своїй кабельній мережі.

Як повідомляв УНІАН, в останні кілька місяців триває масове відключення телеканалу TVi з трансляції в кабельних мережах України.

10 жовтня прем’єр-міністр України Микола Азаров звернувся до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення разом з кабельними операторами переглянути принципи формування пакетів на користь вітчизняних телеканалів, в тому числі і TVi.