Княжицький в Брюсселі повідомив про збитки TVi через вилучення з кабельних мереж

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Через вилучення з кабельних мереж телеканал TVi додатково втратить 2 млн. дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції генеральний директор телеканалу Микола Княжицький.

“Через відключення ми втрачаємо додатково 2 млн. дол.”, - сказав він.

Крім того, за словами генерального директора, через податкові переслідування телеканал втратив ще 10 млн. грн., або 1,2 млн. дол.

М.Княжицький зазначив, що до відключень з трансляції збитки телеканалу за підсумками цього року планувалися на рівні 3,5 млн. дол.

Він також звернув увагу на те, що ще до масових відключень від трансляції в кабельних мережах України телеканал уклав низку контрактів з політичними партіями, що беруть участь у виборах, в тому числі, з опозиційними партіями.

Як повідомляв УНІАН, в останні кілька місяців триває масове відключення телеканалу TVi з трансляції в кабельних мережах України.

10 жовтня прем’єр-міністр України Микола Азаров звернувся до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення разом з кабельними операторами переглянути принципи формування пакетів на користь вітчизняних телеканалів, в тому числі і TVi.