Ештон та Фюле закликають Київ негайно розв`язати низку проблем перед виборами

Брюссель. 12 жовтня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле закликають владу України негайно вирішити проблеми рівного доступу кандидатів до ЗМІ та прозорості в діяльності ЦВК.

Про це йдеться у їх спільній заяві, текст якої передано УНІАН.

“Парламентські вибори, які відбудуться 28 жовтня, стануть лакмусовим тестом демократичної повноважності України”, - зазначається у заяві.

Представники ЄС привітали зобов’язання української влади тісно співпрацювати з місією спостерігачів під егідою ОБСЄ та забезпечити проведення виборів відповідно до міжнародних стандартів.

“Виборчий закон, схвалений у листопаді 2011 року має повністю поважатися та застосовуватися таким чином, щоб підтримувати довіру до чесності виборчого процесу. Всі партії та кандидати мають отримувати переваги від рівних можливостей та сприятливого електорального середовища”, - написано у заяві.

У зв’язку з цим К.Ештон та С.Фюле закликали українську владу звернути увагу на попередні висновки місії спостерігачів ОБСЄ.

“Значний недостаток політичного плюралізму на телебаченні дуже непокоїть і вимагає негайних дій для визначення чіткої процедури для ЗМІ задля забезпечення збалансованого висвітлення, а також для компетентних органів з моніторингу відповідності правилам”, - написано у заяві.

“Є також негайна потреба у забезпеченні повної прозорості діяльності Центральної виборчої комісії, уточненні питань щодо складу окружних та дільничних виборчих комісій, а також розв’язати питання перехресних компетенцій у процесі розв’язання виборчих спорів”, - продовжують К.Ештон та С.Фюле.

Вони також ще раз висловили жаль з приводу того, що наслідки судових процесів, які не були проведені відповідно до міжнародних стандартів, завадили представникам опозиції брати участь у виборах.