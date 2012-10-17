Закордонні українці можуть подати заявки про включення до реєстру виборців до 22 жовтня

Київ. 17 жовтня. УНІАН. В Міністерстві закордонних справ України нагадують, що українці, які перебувають за кордоном, можуть подати заяви на включення до Державного реєстру виборців до 22 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції заступник міністра закордонних справ України – керівник апарату Андрій Олефіров.

Він зазначив, що у 77 країнах створено 116 закордонних виборчих дільниць для голосування на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня.

За його словами, на початку жовтня були складені попередні виборчі списки і надіслані за кордон для ознайомлення українських громадян.

«З того моменту і до 22 жовтня включно, незалежно від того, чи перебувають українські громадяни на консульському обліку, ті громадяни, які не подавали заяви про включення до Державного реєстру виборців, мають можливість подати відповідну заяву», - сказав А.Олефіров.

Він ще раз нагадав, що підставою для включення до Державного реєстру виборців є досягнення громадянином України 18-річного віку, документ, який засвідчує особу, в даному випадку це паспорт громадянина України для виїзду за кордон, і власноручно написана заява.

«В день голосування законом України не передбачено внесення додаткових виборців до списків», - наголосив він.

За словами А.Олефірова, голосування у закордонному виборчому окрузі розпочнеться в Австралії і закінчиться в Сан-Франциско.

Він наголосив, що найголовнішим завданням МЗС України є забезпечення нормальної життєдіяльності виборчих комісій у закордонному виборчому окрузі.

За його словами, комісії будуть забезпечені комп’ютерами, оргтехнікою, телефонами, сейфами та транспортом.

Він також повідомив, що в МЗС України відкрито гарячу лінію, яка буде працювати під час виборів і якою можуть скористатися як громадяни України за кордоном, так і спостерігачі. Телефон гарячої лінії 238-16-57.