Польські журналісти ініціюватимуть скасування віз для українських колег

Київ. 17 жовтня. УНІАН. Асоціація журналістів Польщі ініціюватиме скасування віз для українських журналістів.

Як повідомили УНІАН у Національній спілці журналістів України, про це заявив голова Асоціації журналістів Польщі Кшиштоф Сковронски під час конференції «ЗМІ в Україні: проблеми і можливості», що проходила у Варшаві 15-16 жовтня.

Зокрема, К.Сковронски поінформував про наміри звернутись до МЗС Польщі з пропозицією скасувати візи для українських журналістів, тому що «ми повинні починати жити в одному світі».

Загалом у ході конференції, організатором якої виступила Асоціація журналістів Польщі, обговорювались теми, пов’язані зі структурою українського медіа-ринку, корупцією і цензурою в ЗМІ та висвітлення виборчих перегонів.

Учасники конференції заслухали звіт про корупцію в українській Державній автоінспекції, підготовлений «Дорожнім контролем», прийняли спільну заяву до депутатів, що будуть обрані, із закликом підтримувати ідею свободи слова та вільних ЗМІ.

Голова НСЖУ Олег Наливайко і голова Незалежної медіа-профспілки Юрій Луканов зробили доповіді «Про ситуацію в ЗМІ України». О.Наливайко, зокрема, заявив: «У порівнянні з виборчими перегонами у наших країн-сусідів, ситуація в медіа-просторі України кардинально відрізняється, у наших журналістів немає почуття страху перед владою, а влада прагне визнання світовою та європейськими спільнотами результатів парламентських виборів».

Також під час конференції відбулось урочисте нагородження українських журналістів – лауреатів конкурсу на здобуття премії Асоціації польських журналістів.

Зокрема, І місце в конкурсі посіла Юлія Абібок за текст «Глубокая депрессия» (сайт ДеПо.ua); ІІ місце посіла Валентина Куць за текст «Волиняни переплачують сотні гривень за закордонний паспорт» (Рівненсько-Волинський аналітичний портал «Четверта влада»); ІІІ місце - Ольга Кашпор за «Сюжет до дня незалежності України» (телеканал «1+1»).