В ЄС підтверджують відсутність будь-яких додаткових вимог для проведення саміту з Україною

Брюссель. 17 жовтня. УНІАН. В Європейському Союзі наголошують, що немає ніяких нових вимог до проведення саміту ЄС-Україна.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявила речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майя Кощанчіч.

“Незважаючи на спекуляції, немає ніяких нових умов для проведення саміту ЄС-Україна”, - заявила вона.

“Саміт ЄС-Україна відбувається регулярно. Ми очікуємо на вибори, щоб розпочати підготовку до наступного саміту ЄС-Україна. Це, скоріш за все, приведе до того, що саміт відбудеться на початку 2013 року”, - додала М.Кощанчіч.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що позиція ЄС полягає в тому, що проведення саміту Україна-ЄС можливе лише після формування нового уряду в Україні після парламентських виборів. Водночас, Конституція України не передбачає обов’язкового формування нового уряду в Україні після парламентських виборів, а лише – після президентських.