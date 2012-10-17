Єврокомісія каже, що Даллі пішов з власної ініціативи

Брюссель. 17 жовтня. УНІАН. Європейська комісія не стала уточнювати деталі відставки комісара від Мальти, що опікувався питаннями охорони здоров’я та захисту споживачів, Джона Даллі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні на брифінгу речник Єврокомісії Пія Аренкільде Хансен лише наголосила на тому, що комісар самостійно зголосився залишити посаду.

“Дж.Даллі заявив усно Президенту Єврокомісії про своє рішення піти у відставку. Немає ніякої необхідності подавати формальну заяву”, - сказала вона.

Речник Єврокомісії нагадала прес-реліз, розповсюджений Єврокомісією 16 жовтня, зазначивши, що їй немає багато чого додати до нього.

У свою чергу Генеральний директор Європейського бюро з протидії шахрайству (OLAF) Джованні Кесслер також не став занурюватися в деталі.

Він повідомив лише, що за непрямими доказами, комісар знав про дії, здійсненні мальтійським підприємцем від його імені, однак не зробив нічого для того, аби попередити чи припинити такі дії.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня прес-служба Єврокомісії повідомила про відставку комісара Дж.Даллі.

Згідно з повідомленням, у травні 2012 року виробник тютюнових виробів Swedish Match подав скаргу до Єврокомісії, в який повідомив, що один з мальтійських підприємців, користуючись своїми персональними контактами з Дж.Даллі, хотів отримати фінансові переваги від компанії в обмін на вплив щодо схвалення законодавчих пропозицій про тютюнові вироби, зокрема, щодо заборони на рівні ЄС експорту снуса.

Одразу після отримання, скарга була передана OLAF для здійснення розслідування.

Прес-служба Єврокомісії зазначає, що остаточний звіт OLAF був переданий Єврокомісії 15 жовтня. Згідно з ним, було встановлено, що такий факт мав місце. Водночас, за даними Бюро, ніяких трансакцій між виробником тютюнових виробів та мальтійським підприємцем зроблено не було.

В Єврокомісії уточнили, що OLAF не знайшов доказів прямої участі Дж.Даллі в процесі, однак, вважає, що комісар був обізнаний про ці події.

При цьому, доповідь OLAF підкреслює, що жодне рішення Європейської комісії не зазнало впливів в результаті викриття факту спроби шахрайства.

Доповідь OLAF буде направлена Генеральній прокуратурі Мальти для подальшого розслідування.

Прес-служба Єврокомісії зазначила, що сам комісар відкидає звинувачення, однак вирішив подати у відставку.

Тимчасово його повноваженнями опікуватиметься віце-президент Єврокомісії Маруш Сефковіч.