Росія не змінила свою позицію щодо Придністров`я

Москва. 17 жовтня. УНІАН. В МЗС РФ заявляють, що позиція Росії стосовно Придністровського конфлікту не змінилася і російська сторона поважає суверенітет Молдови.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі Департаменту інформації і преси МЗС Росії у зв`язку з появою останнім часом у ЗМІ інтерпретацій позиції Російської Федерації щодо Придністровського врегулюванню.

«Принциповий підхід російської сторони до цієї проблеми не змінився: вона послідовно ставилася і ставиться з повагою до суверенітету, територіальної цілісності Республіки Молдова і закріпленого в її Конституції нейтрального статусу держави», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що саме на цій основі Москва виступає за пошук всеосяжного довгострокового політичного врегулювання, яке забезпечить особливий надійно гарантований статус Придністров`я.

«Ми, як і раніше, переконані, що тільки Кишинів і Тирасполь самі можуть розв’язати цю проблему. Міжнародне співтовариство, зокрема Росія, цьому сприятимуть і ставитимуться з повагою до такого рішення», - відзначається в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня на прес-конференції в Тирасполі посол з особливих доручень МЗС РФ Сергій Губарєв заявив, що Росія може визнати Придністров`я в разі втрати Молдовою державного суверенітету і статусу нейтральної країни.

”У разі втрати Молдовою суверенітету чи нейтралітету Російська Федерація повернеться до питання реалізацією Придністров`ям права на самовизначення”, - сказав російський дипломат.

На його думку, остаточний план врегулювання повинні виробити сторони конфлікту на основі компромісу.

”Мета переговорів - будувати подальше співіснування Тирасполя і Кишинева. У якій формі, за якою моделлю - це вирішувати Тирасполю і Кишиневу. Ключ від Придністровської проблеми лежить не в Москві, не в Києві, не у Відні, не в Брюсселі, не у Вашингтоні. Ключ до розв’язання проблеми Придністров`я лежить у Кишиневі і Тирасполі”, - наголосив С.Губарєв.

За його словами, нинішня ситуація в переговорному процесі відповідає позиціям середини 90-х років минулого сторіччя.

Незадовго до розпаду СРСР, 2 вересня 1990 року, п`ять розташованих на лівому березі Дністра районів Молдови оголосили про створення Придністровської союзної республіки у складі СРСР, а потім - незалежної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) з центром у Тирасполі. При цьому місто Бендери і декілька прилеглих до нього правобережних сіл висловилися за входження до складу ПМР. Причиною для такого кроку стали заяви націоналістично налаштованих радикалів у Кишиневі про вихід Молдови з СРСР і можливості її приєднання до Румунії.

Влада Молдови не погодилася з рішенням придністровських депутатів і спробувала вирішити проблему, ввівши війська у невизнану республіку. У березні 1992 року в Придністров`ї почався збройний конфлікт, який тривав декілька місяців. У результаті Кишинів втратив контроль над лівобережними районами, і Придністров`я стало територією фактично непідконтрольною Кишиневу з усіма атрибутами державності, включаючи власну валюту.

Міжнародного визнання Тирасполь не дістав, але активно цього добивається. Молдову такий варіант не влаштовує, вона пропонує придністровцям автономію у складі єдиної держави.

Мир у зоні конфлікту підтримують Спільні миротворчі сили, до яких входять 402 російських військовослужбовці, 492 - придністровських, 355 - молдавських і десять військових спостерігачів від України. Службу миротворці несуть на 15 стаціонарних постах і КПП, які розміщені на ключових ділянках зони безпеки.