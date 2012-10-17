Саакашвілі розповів колегам по ЄНП, що Путін радіє завчасно

Бухарест. 17 жовтня. УНІАН. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі вважає, що Президент Росії Володимир Путін передчасно радіє перемозі на останніх виборах до грузинського парламенту коаліції “Грузинська мрія”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Саакашвілі заявив сьогодні, виступаючи на 21-му Конгресі Європейської народної партії (ЄНП) в Брюсселі.

Президент Грузії зазначив, що його російський колега багато коментував результати останніх виборів, і висловлював ними своє задоволення.

“Що я хотів би сказати..., можливо його задоволення було передчасним, тому що, коли уряд змінюється в результаті демократичних виборів, то це не може бути чимось гарним для того, хто встановлює авторитарний режим”, - сказав М.Саакашвілі.

Його фраза викликала оплески в залі засідання Конгресу.

Разом з тим, грузинський Президент зазначив, що для того, щоб бути остаточно впевненим в тому, що грузинська демократія розвивається у правильному напрямку, потрібно пережити “ще пару демократичних виборів”.

М.Саакашвілі пояснив це тим, що інколи люди, які перемагають в чесних виборах, “забувають про це”.

Як повідомляв УНІАН, в результаті парламентських виборів, що відбулися 1 жовтня, перемогу отримала проросійська коаліція “Грузинська мрія”, яка формуватиме новий уряд Грузії. Президент М.Саакашвілі визнав поразку своєї партії на виборах.