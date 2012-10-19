Лідери ЄС домовилися про створення механізму банківського нагляду

Брюссель. 19 жовтня. УНІАН. Лідери країн-членів Європейського Союзу на засіданні Європейської Ради в Брюсселі домовилися про створення механізму банківського нагляду в ЄС протягом наступного року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні вночі після майже 11-годинного обговорення.

Угода, зокрема, передбачає розробку “юридичного рамкового документу” до 1 січня 2013 року зі створенням відповідного органу нагляду протягом 2013 року.

Разом з тим, точної дати створення такого механізму лідери ЄС не називають.

“Я не можу дати вам чітку дату”, - заявив на прес-конференції Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой.

Як повідомили УНІАН в дипломатичних джерелах, новий механізм нагляду стосуватиметься усіх 6 тис. банків Європи. Таким чином, це відкриває можливість для отримання банками прямої рекапіталізації зі створеного Європейського механізму стабільності.