Делегація ПАРЄ спостерігатиме за виборами в Україні з 26 по 29 жовтня

Брюссель. 19 жовтня. УНІАН. Делегація Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) спостерігатиме за виборами в Україні з 26 по 29 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

Згідно з повідомленням, під час перебування в Україні, делегація, що складатиметься з 41 члена ПАРЄ, планує провести зустрічі з представниками політичних партій, що беруть участь у виборах, головою Центральної виборчої комісії України, представниками громадянського суспільства та засобів масової інформації.

Під час візиту юридичну підтримку членам місії надаватиме група експертів з Венеціанської комісії, які, зокрема, вивчали український закон про вибори.

Місія спостерігачів ПАРЄ працюватиме разом з місіями ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Європарламенту та Парламентської Асамблеї НАТО.