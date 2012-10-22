Баррозу погодився з кандидатурою нового комісара ЄС від Мальти

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Президент Євро комісії Жозе Мануел Баррозу задоволений новим кандидатом в комісари ЄС від Мальти Тоніо Боржем.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі Єврокомісії, сьогодні Ж.М.Баррозу провів зустріч з Т. Боржем, після чого повідомив прем’єр-міністру Мальти про свою згоду на початок формальної процедури призначення нового комісара.

Відповідно із угодою про функціонування ЄС, свою згоду на призначення Т.Боржа комісаром мають дати Європарламент та Рада ЄС.

Т.Борж замінить на посаді Джона Даллі, який змушений був подати у відставку 16 жовтня після того, як були оприлюднені підозри про його можливу причетність до шахрайства при підготовці змін до директиви про функціонування ринку тютюну в ЄС.

Т.Борж з березня 2008 року обіймав посаду міністра закордонних справ Мальти.