10 країн ЄС хочуть запровадити податок на фінансові трансакції

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Єврокомісія дала «зелене світло” на запровадження податку на фінансові трансакції в 10 країнах ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, після того, як Комісія представила у вересні 2011 року пропозицію про запровадження податку на фінансові трансакції в ЄС, обговорення в Раді міністрів з питань економіки та фінансів продемонстрували неможливість досягнення консенсусу на цьому етапі через позицію низки країн і, передусім, Великобританії.

Разом з тим, станом на сьогодні, 10 країн, в тому числі, Франція, Німеччина, Австрія, Бельгія, Греція, Італія, Португалія, Словаччина, Словенія та Іспанія заявили про бажання запровадити такий податок, і запропонували Комісії підтримати так звану процедуру “посиленої співпраці”.

В рамках цієї процедури, згідно з угодою ЄС, щонайменше 9 країн можуть розпочати спільно реалізовувати ті чи інші ініціативи за умови підтримки кваліфікованої більшості в Раді ЄС та згоди Європарламенту.

Своїм сьогоднішнім рішенням Єврокомісія схвалила проект рішення Ради ЄС щодо початку процедури посиленого співробітництва між 10-ма країнами ЄС у сфері запровадження податку на фінансові трансакції.

До кінця року Комісія планує також представити пропозиції щодо запровадження податку на фінансові трансакції в країнах, що вирішили взяти участь в реалізації цієї ідеї. Ці пропозиції, як уточнили в прес-службі, базуватимуться на минулорічних пропозиціях Комісії з можливими поправками в зв’язку з меншою кількістю країн, що братимуть участь в їх реалізації.