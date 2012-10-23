Грищенко у Бундестазі поговорив про подальшу інтеграцію в ЄС

Київ. 23 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко під час робочого візиту до столиці ФРН зустрівся з головою Комітету Бундестагу у закордонних справах Рупрехтом Поленцом (фракція ХДС/ХСС).

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МЗС України, сторони обговорили перспективи відносин між Україною та ЄС, а також внутрішню ситуацію в Україні у контексті підготовки до парламентських виборів.

Український міністр поінформував Р.Поленца про заходи керівництва держави, спрямовані на забезпечення вільного та демократичного волевиявлення. Було висловлено переконання, що міжнародні спостерігачі, серед яких чимало німецьких політиків та експертів, дадуть позитивні оцінки виборчому процесу, що у свою чергу створить сприятливі перспективи для підписання Угоди про асоціацію, яка стане основою для подальших реформ в нашій державі.

Зі свого боку, Р.Поленц відзначив безсумнівним той факт, що Україна є європейською країною й потребує нового рівня відносин з Євросоюзом, зокрема у форматі Угоди про асоціацію. Німецький політик дав позитивну оцінку здобуткам нашої держави у сфері реформування судочинства й висловив сподівання, що курс реформ буде продовжено.

У ході візиту до Берліна К.Грищенко також дав інтерв’ю інформаційному порталу ЄврАктів.