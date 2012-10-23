Литва очікує від України подальшої інтеграції в ЄС

Київ. 23 жовтня. УНІАН. Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Пятрас Вайтекунас вважає, що Україна продовжить інтеграцію в Європейський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав в інтерв`ю журналістам перед прес-показом у Києві першої частини фільму литовського телебачення «Україна в контексті Європи: від минулого до майбутнього», який презентували Посольство Литви та українсько-литовський фонд імені Тараса Шевченка.

«Є труднощі, є невирішені питання, є питання стосовно опозиції, є питання щодо чесних і вільних виборів, але Литва вважає, що шлях України в Європейський Союз повинен продовжуватися. Не можна допустити будь-якої ізоляції України», - сказав П.Вайтекунас.

На його думку, Україні необхідно продовжувати діалог із ЄС.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи наблизилася Україна за останні роки до Євросоюзу, посол сказав: «Так, безумовно. Тому що підготовлено й парафовано договір про асоціацію. Він не підписаний, але позиція Литви полягає в тому, що цей договір потрібно підписати скоріше й ввести в дію окремі його положення».

П.Вайтекунас також зазначив, що Литва, яка стала членом Європейського Союзу в 2004 році, готова поділитися з Україною своїм досвідом євроінтеграції.

«Ми не лише готові ділитися цим досвідом, але й ділимося ним, зокрема, діє постійна комісія з питань інтеграції в ЄС», - сказав посол.

У фільмі «Україна в контексті Європи: від минулого до майбутнього розповідається про різні сторони сприйняття України в Європі. У фільмі викладено погляд на перспективу розвитку Литви та України, на загальну історичну спадщину. Творці фільму розповідають про те, що може стати мостом для вирішення завдань, що стоять перед Україною в контексті інтеграції в Європейський Союз. Фільм знято студією «Атлантида Балтов».