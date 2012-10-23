Віце-президент ПА ОБСЄ поговорила з Луценком про майбутнє України

Київ. 23 жовтня. УНІАН. Віце-президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Вальбурга Дуглас обговорила із засудженим екс-міністром внутрішніх справ України Юрієм Луценком майбутнє України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна Самооборона», зустріч віце-президента ПА ОБСЄ та керівника програм Міжнародного секретаріату ОБСЄ Анни Чернової з Ю.Луценком тривала більше трьох годин.

Після спілкування з Ю.Луценком В.Дуглас зазначила, що, незважаючи на дворічне перебування у тюрмі і важкі хвороби, він має завидне почуття гумору і віру в майбутнє України.

В цілому вони спілкувалися на тему парламентських виборів, обговорили можливі варіанти розвитку ситуації в країні після 28 жовтня. Ю.Луценко, за словами В.Дуглас, виклав своє бачення перспектив в Україні після виборів та звернув увагу на основні моменти у співпраці зі світовою спільнотою.

«Що стосується формату, то я не дуже часто зустрічаюся із ув’язненими. Але набагато легше, звісно, спілкуватися без скла», - зазначила В.Дуглас.

Як повідомили раніше представники Менської колонії, де відбуває покарання Ю.Луценко, спілкування відбувається «через захисне скло для безпеки засудженого».

В.Дуглас також подякувала дружині екс-міністра Ірині Луценко за сприяння у швидкій зустрічі з ним, а також запропонувала зустрітися й обговорити питання подальшої долі Ю.Луценка.