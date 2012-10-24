Європарламент погодився на спрощення торгівлі ліками з Ізраїлем
11:42, 24 жовтня 2012Новини ЄС
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І скасував додаткові сертифікації....
Страсбург. 24 жовтня. УНІАН. Європейський парламент дав свою згоду на спрощення торгівлі ліками з Ізраїлем.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено на сесії Європарламенту у Страсбурзі 23 жовтня.
“За” проголосували 379 депутатів, проти – 230, утрималися – 41.
Угода, підтримана депутатами, передбачає, що ліки, які пройшли сертифікацію в Ізраїлі, можуть імпортуватися до країн ЄС без додаткової сертифікації, і навпаки.
Депутати вважають, що нова угода сприятиме зменшенню цін та розширенню переліку генетиків на ринку.
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