Європарламент погодився на спрощення торгівлі ліками з Ізраїлем

Страсбург. 24 жовтня. УНІАН. Європейський парламент дав свою згоду на спрощення торгівлі ліками з Ізраїлем.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено на сесії Європарламенту у Страсбурзі 23 жовтня.

“За” проголосували 379 депутатів, проти – 230, утрималися – 41.

Угода, підтримана депутатами, передбачає, що ліки, які пройшли сертифікацію в Ізраїлі, можуть імпортуватися до країн ЄС без додаткової сертифікації, і навпаки.

Депутати вважають, що нова угода сприятиме зменшенню цін та розширенню переліку генетиків на ринку.