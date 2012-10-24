Ford планує закрити завод у бельгійському Генку

Брюссель. 24 жовтня. УНІАН. Виробник автомобілів Ford вже наступного року може закрити завод з виробництва автомобілів Ford Mondeo у бельгійському Генку.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської газети Le Soir, зараз це питання вирішується на надзвичайному засіданні Ради директорів підприємства.

За оцінками видання, у випадку закриття, без роботи залишаться 4,3 тис. робітників підприємства. Крім того, закриття заводу вразить ще близько 5 тис. робітників у постачальників.

Прем’єр-міністр Бельгії Еліо Ді Рупо вже заявив про намір провести зустріч з керівництвом підприємства сьогодні о 13:00 за місцевим часом.