Єврокомісія судиться з Польщею через невиконання Директиви про аеропортові збори

Брюссель. 24 жовтня. УНІАН. Єврокомісія подала до суду на Польщу через невиконання Директиви про аеропортові збори.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

У прес-службі Єврокомісії пояснили, що комісія, зокрема, вимагає накласти штраф на Польщу в розмірі 75 002,88 євро на день до реалізації необхідних положень у національному законодавстві.

Єврокомісія зазначила, що ухвалена у 2009 році Директива про аеропортові збори мала бути реалізована до 15 березня 2011 року. При цьому Єврокомісія уже двічі безрезультатно зверталася до Польщі з вимогою вжити необхідних заходів - 18 травня 2011 року та 22 березня 2012 року.

Директива, зокрема, передбачає, що країни-члени ЄС мають забезпечити, щоб аеропорти, чий пасажиропотік перевищує 5 млн пасажирів на рік, встановлювали збори за згодою з авіакомпаніями, які користуються послугами таких аеропортів. При цьому самі тарифи мають бути прозорими і недискримінаційними.