ЄС розчарований намірами України припинити експорт пшениці

Брюссель. 25 жовтня. УНІАН. Комісар ЄС з питань сільського господарства і сільського розвитку Дачіан Чіолош глибоко розчарований намірами України припинити експорт пшениці.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-офісі комісара.

“Я глибоко розчарований цим повідомленням. Воно додасть непотрібного тиску на міжнародних сільськогосподарських ринках”, - прочитували в прес-офісі слова комісара.

Д.Чіолош, визнаючи намір забезпечити продовольчу безпеку на внутрішньому ринку, тим не менше закликав Україну уникати заходів які можуть сприяти збільшенню світових цін на продовольство та не суть ризик для традиційних торгівельних шляхів.

Як повідомляв УНІАН, міністр агрополітики України Микола Присяжнюк заявив про намір з 15 листопада зупинити експорт пшениці.