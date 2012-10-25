ЄС стурбований новим законом Росії про зраду Батьківщини
Він звужує поле для розвитку громадянського суспільства
Брюссель. 25 жовтня. УНІАН. Європейський Союз стурбований новим законом Росії про зраду Батьківщини.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві речника Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, переданій УНІАН.
”Новий закон розширить межі для переслідування та зменшить вагу доказів для обвинувачень у зраді та шпіонажі”, - написано у заяві.
У документі зазначається, що покарання за зраду Батьківщини може сягнути 20 років ув`язнення.
”Схвалення цього закону є продовженням юридичного та судового розвитку ситуації в Російській Федерації в останні кілька місяців. Увесь разом, цей розвиток обмежить простір для розвитку громадянського суспільства та розширить поле для залякування. Ми будемо уважно стежити за реалізацією цього закону”, - підкреслюється в документі.
Як повідомляв УНІАН, Державна Дума Росії схвалила закон про зраду Батьківщини 23 жовтня.