ЄС стурбований новим законом Росії про зраду Батьківщини

Брюссель. 25 жовтня. УНІАН. Європейський Союз стурбований новим законом Росії про зраду Батьківщини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві речника Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, переданій УНІАН.

”Новий закон розширить межі для переслідування та зменшить вагу доказів для обвинувачень у зраді та шпіонажі”, - написано у заяві.

У документі зазначається, що покарання за зраду Батьківщини може сягнути 20 років ув`язнення.

”Схвалення цього закону є продовженням юридичного та судового розвитку ситуації в Російській Федерації в останні кілька місяців. Увесь разом, цей розвиток обмежить простір для розвитку громадянського суспільства та розширить поле для залякування. Ми будемо уважно стежити за реалізацією цього закону”, - підкреслюється в документі.

Як повідомляв УНІАН, Державна Дума Росії схвалила закон про зраду Батьківщини 23 жовтня.