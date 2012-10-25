Колишній Президент Європарламенту закликав українців іти на вибори

Брюссель. 25 жовтня. УНІАН. Колишній Президент Європарламенту Єжи Бузек звернувся до українців із відеозверненням, розповсюдженим в мережі Youtube, в якому закликав їх взяти участь у виборах.

“На карту поставлено майбутнє вашої держави, Ваше майбутнє”, - заявив він у своєму зверненні, записаному українською мовою (http://www.youtube.com/watch?v=olk8QHfKdfQ&feature=youtu.be).

Є.Бузек зазначив, що нещодавно відвідав Україну, де побував у Києві та Харкові і провів низку зустрічей.

“Сьогодні, напередодні парламентських виборів в Україні, ще раз повторюю: ідіть на вибори! Не дозвольте, щоб рішення про вашу долю було прийнято не вами! ”, - заявив він.

Є.Бузек підкреслив, що для Європейського Союзу Україна залишається ключовим та стратегічним партнером, однак “якість” майбутньої співпраці між Україною та ЄС залежатиме від “якості” виборів.

“Ми не маємо наміру втручатися у волевиявлення українців, ваше волевиявлення. Це ви і тільки ви приймете рішення, за кого голосувати. Проте ми хочемо, щоб ваш голос був почутий, і щоб до нього поставилися з

повагою, хочемо, щоб ці вибори були прозорими і справедливими”, - сказав екс-президент Європарламенту.

Є.Бузек нагадав, що з 2004 року на виборах в Україні не фіксувалося серйозних порушень, і висловив сподівання, що так буде і на нинішніх виборах.

Він також зазначив, що історія України не завершується 28 жовтня, а вибори повинні продовжитися необхідними реформами в сфері місцевого самоврядування, судової системи та в сфері економіки. “Ви, громадяни, будете мати повне право наполягати на тому, щоб вибрані вами політики звітували про впровадження цих реформ, якщо ви підете на вибори Ваш голос — це ваш внесок у будівництво демократичної країни, країни, в якій панує верховенство право і немає корупції ”, - наголосив Є.Бузек.

“Вірю, що 28 жовтня переможе саме така Україна, виграєте ви, українці. Щиро вам цього бажаю!”, - завершив він своє звернення.