Європарламент назвав вибори в Білорусі нелегітимними

Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Європарламент вважає, що останні парламентські вибори в Білорусі були нелегітимними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції Європарламенту, схваленій сьогодні більшістю депутатів на сесії в Страсбурзі. Голосування проводилося шляхом підняття рук.

“(Європарламент – УНІАН) висловлює жаль з приводу того, що парламентські вибори в Білорусі не відповідали багатьом базовим стандартам ОБСЄ”, - написано у резолюції.

“(Європарламент – УНІАН) вважає, що парламенту, обраному в Білорусі, не вистачає демократичної легітимності, і що Європейський парламент, таким чином, продовжить свою політику невизнання його як у двосторонніх відносинах з Білоруссю, так і в рамках Парламентської Асамблеї Євро-НЕСТ (ЄС-країни “Східного партнерства”)”, - заявили депутати.

У документі засуджується практика ув’язнення журналістів, як спроба перешкодити вільному потоку інформації, висловлюється жаль триваючими відмовами білоруської влади надати візи членам Європейського парламенту, а також міститься заклик до білоруської влади переглянути виборче законодавство і провести нові вільні та чесні вибори.

Депутати також закликали владу Білорусі звільнити та реабілітувати усіх політичних в’язнів і висловили глибоку стурбованість появою повідомлень про погане ставлення до них у місцях позбавлення волі, і зокрема, до правозахисника Олеся Бяляцького, колишнього кандидата в Президенти країни Миколи Статкевича та лідера невизнаної організації “Молодий Фронт” Дмитра Шашкевича.

В резолюції також міститься заклик до уряду Білорусі припинити політику самоізоляції і поважати права людини. При цьому, депутати наголосили на тому, що ЄС готовий поновити співпрацю з Мінськом, як тільки уряд країни продемонструє повагу до демократичних цінностей та базових прав білоруського народу.

У документі також міститься заклик до Ради ЄС та Єврокомісії продовжити співпрацю з громадянським суспільством Білорусі, надавати йому та незалежним ЗМІ фінансову підтримку, сприяти подальшому спрощенню візового режиму для громадян Білорусі.

Парламентські вибори в Білорусі відбулися 23 вересня.