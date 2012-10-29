Міжнародні спостерігачі кажуть про недостатньо прозорий процес встановлення підсумків виборів в Україні

Київ. 29 жовтня. УНІАН. Спостерігачі від європейських міжнародних організацій вважають не достатньо прозорим процес встановлення підсумків голосування на виборах до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у попередніх висновках за результатами проведення парламентських виборів в Україні низки європейських міжнародних організацій, зокрема, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, довгострокової місії спостереження за виборами ОБСЄ, Європейського парламенту та Парламентської асамблеї НАТО.

У висновках йдеться, що день голосування в цілому пройшов спокійно та мирно.

«Процес голосування та підрахунку голосів загалом оцінюється позитивно. Процес встановлення підсумків голосування оцінюється негативно через недостатню прозорість», - йдеться у звіті, розданому журналістам сьогодні на прес-конференції.

Європейські спостерігачі заявляють, що у передвиборчий період органи управління виборчим процесом, які очолює Центральна виборча комісія, належним чином керували технічними аспектами процесу. Втім, йдеться у звіті, комісія постійно проводила наради за закритими дверима перед початком засідання, після яких більшість відкритих засідань відбувалися без істотного обговорення, що зменшувало рівень прозорості діяльності ЦВК.

Також спостерігачі вважають, що ЦВК не завжди вживала заходів для забезпечення послідовного застосування закону про вибори.

Європейські спостерігачі також зауважують, що виборчі комісії та суди отримали велику кількість скарг та звернень.

«Незважаючи на те, що вони розглядалися вчасно, ЦВК часто розглядала скарги занадто формалізовано та інколи суперечливо. А деяким її постановам бракувало достатньої фактичної інформації або правового обґрунтування», - йдеться у звіті.

Також занепокоєння європейських спостерігачів викликала велика кількість виборців, які голосували вдома.

Процес встановлення підсумків голосування був оцінений негативно майже в третині окружних виборчих комісій, де здійснювалося спостереження, переважно у результаті проблем з протоколами дільничних виборчих комісій та недостатньої прозорості.