ЄС: Важливо, що українська влада забезпечила належне встановлення результатів виборів

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле заявляють про важливість того, щоб українська влада забезпечила належне встановлення результатів виборів.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, текст якої передано УНІАН.

“Ми уважно стежили за передвиборчим процесом та голосуванням у неділю в Україні. Явка продемонструвала відданість українських громадян демократичному та плюралістичному суспільству. Підрахунок голосів ще не повністю завершився”, - написано в заяві.

К.Ештон та С.Фюле підкреслили, що взяли до уваги попередні висновки місії міжнародних спостерігачів під егідою ОБСЄ/БДІПЛ щодо недоліків процесу та щодо складнощів, з якими стикалися місцеві спостерігачі.

“Остаточна оцінка також залежатиме від поствиборчого розвитку, за яким ми уважно стежитимемо. Таким чином, дуже важливо, щоб українська влада забезпечила належну поведінку на наступних стадіях виборчого процесу, зокрема, що стосується підрахунку голосів, що залишився, встановлення результатів та розгляд можливих виборчих скарг”, - наголошується у документі.

Представники ЄС висловили сподівання, що наступна Верховна Рада України повністю відображатиме волю українських виборців, висловлену під час виборів.

“Ми ще раз підкреслюємо наш жаль з приводу того, що судові процеси, які не відповідали міжнародним стандартам, попередили представників опозиції від участі в парламентських виборах, і закликаємо владу звернутися до цього питання та здійснити подальші кроки для реформування судової системи, щоб уникнути їх повторення”, - заявили К.Ештон та С.Фюле.

Вони зазначили, що зобов’язання щодо політичної асоціації та економічної інтеграції з Україною, як і раніше, базуватимуться на повазі до спільних цінностей.

“Ми віддані продовженню подальшої роботи з використанням усього потенціалу наших відносин для блага громадян України та ЄС”, - написано в заяві.