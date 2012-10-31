У жовтні інфляція в зоні євро скоротилася
12:36, 31 жовтня 2012Новини ЄС
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За попередніми даними - 2,5%
Брюссель. 31 жовтня. УНІАН. За попередніми даними, у жовтні 2012 року річна інфляція (жовтень до жовтня) в зоні євро становитиме 2,5%.
Про це УНІАН повідомили в Євростаті.
Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року річна інфляція становила в єврозоні 2,6%, в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) – 2,7%.
У зону євро з січня 2011 року входить 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.
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