В Європарламенті хочуть розслідувань обвинувачень у шахрайстві з результатами виборів в Україні

Брюссель. 5 листопада. УНІАН. Співголова групи “зелених” Європарламенту Ребекка Хармс заявляє, що обвинувачення у шахрайстві з результатами виборів в Україні мають бути розслідувані.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в її коментарі, текст якого передано УНІАН.

“Всі ці обвинувачення мають бути уважно розслідувані на основі міжнародних демократичних стандартів, а остаточна доповідь триваючої місії ОБСЄ, мала б звернути на них увагу”, - заявила депутат.

“Українські громадяни, які знову чітко продемонстрували свою відданість демократії, мають покладатися на міжнародну підтримку”, - додала Р.Хармс.

Депутат зазначила, що триваючий процес викриття шахрайств на українських виборах посилює існуючу стурбованість.

“На цьому фоні, іна фоні загроз опозиції бойкотувати новий парламент ЄС має зайняти чітку позицію”, - підкреслила депутат, зазначивши, що представники спеціальної місії Європарламенту Олександр Кваснєвські та Пет Кокс мають звернутися до питань виборчих шахрайств в Україні, або відкласти свій наступний візит до Києва, запланований на 6-7 листопада.

Р.Хармс також зазначила, що останні негативні повідомлення з України від міжнародних спостерігачів викликають стурбованість щодо незбалансованості виборчих комісій на користь Партії регіонів.