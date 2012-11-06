Депутат ЄП Теннок: Спроби вкрасти вибори погіршать відносини Україна-ЄС

Брюссель. 6 листопада. УНІАН. Депутат Європарламенту Чарльз Теннок (група Європейських консерваторів та реформістів, Великобританія) вважає, що докази спроб “вкрасти” парламентські вибори погіршаться відносини України та ЄС.

Про це він заявив у коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, відповідаючи на запитання щодо триваючого підрахунку голосів за підсумками парламентських виборів в Україні 28 жовтня.

“Я отримав повідомлення від партії “УДАР”, яка висловила серйозну стурбованість щодо прозорості та акуратності результатів”, - сказав Ч.Теннок.

“Я очікую на остаточні доповіді ОБСЄ та Європарламенту перед тим, як сформувати своє судження, однак, будь-які докази шахрайських спроб вкрасти вибори ще більше зіпсують відносини ЄС-Україна”, - додав депутат.

Разом з тим, він висловив сподівання у тому, що українська влада винесла уроки з попередніх подій і, зокрема, з Помаранчевої революції.

“Президент Віктор Янукович та його Партія регіонів під час Помаранчевої революції продемонстрували мало поваги до вільних та чесних виборів, тож, я сподіваюсь, що вони навчилися на цьому досвіді, що демократична воля народу має поважатися”, - сказав Ч.Теннок.