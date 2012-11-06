ЄС дуже стурбований відсутністю результатів виборів в Україні

Брюссель. 6 листопада. УНІАН. Європейський Союз дуже стурбований відсутністю результатів виборів в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майя Кощанчич.

“В принципі, я можу сказати, що ми дуже стурбовані, що вже понад ніж тиждень після виборів все ще неможливо оголосити остаточні результати”, - сказала вона.

Речник Верховного представника зазначила, що ЄС взяв до уваги рішення Центральної виборчої комісії України про неможливість встановлення результатів в низці одномандатних округів, і закликав уряд та опозицію “звернутися до цього питання”.

“Ми також взяли до уваги повідомлення з обвинуваченнями у виборчих маніпуляціях в цих округах. Що має бути чітко – не може бути ніякого заспокоєння щодо виборчих недоліків. І ми закликаємо усі українські інституції відстежити всі виборчі скарги”, - сказала М.Кощанчич.

Вона також зазначила, що ЄС продовжує уважно стежити за ситуацією, і діятиме відповідно до подальшого розвитку подій.

За її словами, ЄС також все ще сподівається, що питання майбутнього відносин з Україною буде обговорено на засіданні Ради закордонних справ ЄС 19 листопада.