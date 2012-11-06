Депутат Європарламенту Сівець: продукт україньких виборів недосконалий

Брюссель. 6 листопада. УНІАН. Депутат Європарламенту Марек Сівець (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Польща) вважає, що продукт українських виборів недосконалий, однак може працювати.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таку думку він висловив сьогодні на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту під час обговорення звіту спостерігачів Європарламенту за підсумками українських парламентських виборів.

“Вибори можуть бути порівняні з виробництвом машин. Це – питання технології. Так ось, технологія була чудова”, - сказав депутат.

Зазначивши низку проблем на етапі передвиборчої кампанії, він разом з тим сказав, що кампанія не мала чітких правил в тому числі, що стосується доступу кандидатів до засобів масової інформації.

Разом з тим, за словами М.Сівеця, ця кампанія спрацювала, і українці змогли зрозуміти, кого обрати, оскільки з двох десятків партій до парламенту пройшли 5.

“Тепер ми маємо продукт. Він не є досконалим, але він може працювати. Всі сторони розчаровані, але це і добре”, - сказав депутат.

Він зазначив, що правляча Партія регіонів, зокрема, розчарована тим, що не змогла вибороти більшості місць в парламенті.

Депутат також зазначив, що за підсумками виборів до українського парламенту пройшли дві нових партії: проєвропейська “УДАР” і “ксенофобська, націоналістична” партія “Свобода”, чиє потрапляння до парламенту може, за словами М.Сівеця, створити певні проблеми.

Як повідомляв УНІАН, місія спостерігачів Європарламенту працювала в Україні з 26 по 29 жовтня. За два тижні Європарламент планує схвалити доповідь зі своєю оцінкою виборів .