Місія Кваснєвського та Кокса відновила роботу в Україні

Брюссель. 6 листопада. УНІАН. Спеціальна місія Європарламенту у складі колишнього Президента Польщі Олександра Кваснєвського та колишнього Президента Європарламенту Пета Кокса сьогодні відновила свою роботу в Києві.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-офісі Президента Європарламенту.

“Місія працює, як ми ї заявляли”, - сказали в прес-офісі.

В прес-офісі не надали інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Президент Європарламенту Мартін Шульц заявив про те, що місія О.Кваснєвського та П.Кокса відновить роботу після виборів, і відвідає Київ 6-7 листопада.