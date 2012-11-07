Уряд Франції пропонує легалізувати одностатеві шлюби

Київ. 7 листопада, УНІАН. Уряд Франції сьогодні схвалив законопроект про легалізацію одностатевих шлюбів та надання таким парам права на усиновлення дітей.

Як передає радіо «Свбода», Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що якщо такий закон буде прийнято парламентом, це означатиме «прогрес не тільки для окремих громадян, але й для суспільства в цілому».

Поки що у Франції для одностатевих пар дозволено так зване «громадянське партнерство».

Права опозиція, а також релігійні організації різного спрямування виступили проти законопроекту.

Національні збори Франції розглянуть цей документ у січні.