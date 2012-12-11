В Раді Європи знову закликають Україну забезпечити виконання судових рішень

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Комітет міністрів Ради Європи закликає Україну забезпечити виконання судових рішень.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Ради Європи, про це йдеться у резолюції, схваленій Комітетом міністрів на засіданні 6 грудня щодо виконання Україною пілотного рішення Європейського суду з прав людини у справі “Юрій Іванович Іванов проти України”, яке передбачає створення ефективного механізму виконання рішень судів.

“(Комітет міністрів – УНІАН) закликає українську владу схвалити в пріоритетному порядку необхідні заходи для вирішення проблеми невиконання рішень місцевих судів, і, без подальшої затримки, повністю відповісти вимогам пілотного рішення”, - написано у резолюції.

При цьому, Комітет міністрів запропонував українській владі стимулювати частіше використання односторонніх заяв та дружніх врегулювань з метою вирішення проблем у справах, переданих до Європейського суду з прав людини.

У резолюції Комітет міністрів зазначив, що закон України від 5 червня 2012 року про державні гарантії щодо виконання судових рішень не розповсюджується на випадки, які стосуються раніше схвалених рішень, а відтак, не вирішують проблем, виявлених у пілотному рішенні Європейського суду з прав людини “Юрій Іванович Іванов проти України”, і, відповідно, не вирішує проблеми повторних чи нових звернень до Євросуду у таких справах.

В резолюції також зазначається, що український уряд поінформував Комітет міністрів Ради Європи про те, що ним було розроблено проект змін до закону про державні гарантії виконання рішень судів, які мають виправити ситуацію, однак ці зміни поки так і не були схвалені.

Комітет міністрів висловив глибокий жаль у зв’язку з тим, що пілотне рішення Європейського суду з прав людини до цього часу не було виконано Україною, зазначивши, що така ситуація становить серйозну загрозу повазі до верховенства права.

Як повідомляв УНІАН, Європейський суд з прав людини 15 жовтня 2009 року схвалив пілотне рішення у справі “Юрій Іванович Іванов проти України”, яким державу було зобов’язано запровадити ефективний засіб юридичного захисту (або комплекс таких засобів), який би забезпечив адекватний та достатній захист від невиконання або затримки у виконанні рішення національного суду, за виконання якого вона несе відповідальність відповідно до принципів, встановлених практикою Європейського суду з прав людини.