Страсбург. 13 грудня. УНІАН. Депутати Європарламенту хочуть покращення відносин з Україною, хоча й нагадують про проблеми у внутрішньому житті країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони говорили ввечері 12 грудня на сесії Європарламенту у Страсбурзі під час обговорення ситуації в Україні.

Так, депутат Європарламенту, голова Комітет з питань закордонних справ Ельмар Брок (група народних партій, Німеччина). нагадав, що останні парламентські вибори були затьмарені тим, що лідери опозиції перебували у в’язницях.

Разом з тим, депутат підкреслив, що покращення відносин – в інтересах обох сторін.

“Зрозуміло, що це в інтересах і Європи, і українського народу, щоб наші відносини покращилися, ці відносини повинні бути посилені”, - сказав він.

“Ми маємо продемонструвати українцям, що ми за покращення відносин”, - додав депутат.

Разом з тим, за його словами, багато чого має бути зроблено українською владою до вільнюського саміту “Східного партнерства” у листопаді 2013 року, зокрема, в області посилення верховенства права. При цьому, Е.Брок наголосив, що усі, засуджені за політичними мотивами в Україні, мають бути звільнені.

У свою чергу представник групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Лі бор Ручек (Чехія) зазначив, що ЄС зацікавлений у схваленні угоди про асоціацію з Україною, в тому числі і тому, що Україна – європейська країна, яка має європейську ідентичність і поділяє спільну європейську історію.

“Водночас, є що найменше два питання, що стоять на шляху підписання цієї важливої і для ЄС, і для України угоди. Перше, звичайно, - справа Юлії Тимошенко. І ми хочемо від імені соціалістів та демократів закликати владу знайти разом з представниками Європарламенту Олександром Кваснєвським та Петом Коксом обґрунтоване та справедливе решение справи Ю.Тимошенко”, - сказав депутат.

Він також зазначив, що група соціалістів також закликає українську владу поважати та виконати рішення Європейського суду з прав людини у справі Ю.Тимошенко.

Крім того, за словами представника соціалістів, необхідно, щоб Київ звернувся до питання порушень під час останніх парламентських виборів. При цьому, за його словами, група соціалістів вітає ініціативу Верховної Ради України щодо створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень під час виборів.

Представник групи ліберальних партій Йоханнес Корнеліс Ван Баален (Нідерланди) висловив переконання в тому, що Україна має, передусім, навести лад у своєму законодавстві: привести до європейських стандартів виборче законодавства, змінити закон про референдум у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії, а також відкликати закон про заборону пропаганди гомосексуалізму.

“Багато має бути зроблено, і Україна має сприймати ЄС серйозно”, - сказав депутат, наголосивши, що нині майбутнє відносин залежить від Києва.

Представник групи “зелених” Ребекка Хармс (Німеччина) також висловила переконання в тому, що Київ має здійснити певних кроків для подальшого розвитку відносин з ЄС.

“На цей момент є політична несправедливість щодо Ю.Тимошенко, Ю.Луценка та інших, і це повинно бути змінено. Якщо держава не базується на верховенстві права, це ускладнює для України можливість ставати ближчою до ЄС”, - сказала вона.

Депутат підкреслює, що вона виступає за підписання угоди про асоціацію, однак без вирішення існуючих проблем рух вперед неможливий.

Представник групи Європейських консерваторів та реформістів Павел Коваль (Польща) закликав колег по Європарламенту підписати угоду про асоціацію з Україною якомога швидше.

У своїй промові депутат нагадав, як кілька тижнів тому колишній комісар ЄС Гунтер Ферхойген заявив, що йому шкода, що одразу після “Помаранчевої революції” 2004 року, він не зміг нічого запропонувати Україні.

“Час іде, і ми кажемо сьогодні українському уряду, що прийшов час виріщувати проблеми, які Р.Хармс назвала щодо Ю.Тимошенко та Ю.Луценка. Однак, час є і на нашому боці. Це – наші сусіди, і це в наших європейських інтересах, ми не можемо втрачати час, який ми маємо”, - сказав П.Коваль.

Він висловив переконання у необхідності інтенсивного діалогу з Україною. У зв’язку з цим, депутата нагадав, що цього року ЄС та Україна не мали спільного саміту, у той час як з Росією відбудеться два саміти.

“Я не хочу порівнювати, однак ми не можемо звертатися лише до урядів, незалежно від того, подобаються вони нам, чи ні. Наші партнери, це також нації, суспільство, неурядові громадські організації”, - наголосив П.Коваль.

“Ми не маємо права казати їм ні, чи казати їм, що вони мають чекати багато років, тому я й закликаю вас відобразити те, що ми можемо запропонувати, давайте підпишемо угоду про асоціацію як тільки буде можливо, це допоможе несправедливо ув’язненим, це допоможе нашій політиці”, - додав він.

Представник соціалістів Крістіан Вігенін (Болгарія) також висловив переконання у необхідності якомога швидше підписувати угоду про асоціацію з Україною.

Він зазначив, що не можна не визнати, що нинішня українська влада зробила багато для наближення країни до Європи.

“Однак, чого не вистачає, це розуміння, що рух до ЄС – це не лише технічний законодавчий процес, це також цінності”, - сказав депутат.

Він зазначив, що саме на рівні цінностей парламент хотів би побачити більшого від України. Одним з напрямків діяльності, на думку депутата, мала б стати робота над покращення законодавства у сфері виборів.

“Тим не менше, я би порекомендував негайно вдатися до підписання угоди про асоціацію, тому що це – найбільш ефективний шлях зобов’язати Україну зробити видимий та, сподіваюсь, незворотній чіткий європейський вибір, стати найбільш потужним засобом для трансформування суспільства”, - наголосив К.Вігенін.

Депутат Адріан Северін (позафракційний, Румунія), у свою чергу, звернув увагу на геополітичне положення України.

“Українська дилема – це не вибір між цінностями та інтересами. Це про вибір між просуванням євроатлантичних цінностей та євроазійських інтересів. Україна – найбільш важливий геостратегічний актив на кордоні між Європейським Союзом та вигаданим Євроазійським Союзом”, - сказав депутат.

Саме тому, зазначив він, здатність інтегрувати Україну, означатиме здатність забезпечити безпеку на кордонах ЄС.

“Україна чітко висловила свій вибір інтеграції до Європейського Союзу. Відкинути Україну, незалежно від причин, чи точніше, претекстів, сформульованих для цього, означає зрадити нашим цінностям та нашим інтересам”, - висловив переконання А.Северін.

За його словами, така поведінка ЄС означатиме зраду тому, що фактично підштовхуватиме Україну до союзу, який не поділяє цінностей Європейського Союзу.

“Давайте не дурити самі собі. Відкладення (підписання угоди – УНІАН) означає відмову”, - підкреслив депутат і нагадав в цьому контексті пакт Молотова-Ріббентропа, підкресливши, що ЄС має рухатися до підписання угоди про асоціацію з Україною негайно.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Європарламент планує схвалити резолюцію по ситуації в Україні за підсумками сьогоднішнього обговорення.