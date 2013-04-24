Яценюк: Депутати залишають “Батьківщину” в результаті потужної атаки з боку влади

Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк вважає. Що головною причиною того, що кілька депутатів залишили фракцію “Батьківщина” є потужна атака організована владою.

Таку думку він висловив сьогодні в розмові з українськими журналістами в Брюсселі.

“Атака на фракцію “Батьківщина” розпочалася кілька місяців тому. Атака спланована, зрозуміло, що основний організатор цієї атаки — Віктор Янукович. Це — найбільша опозиційна фракція, і завдання у партії влади і персонально у Януковича- це розколоти “Батьківщину”, і потім її знищити”, - сказав депутат.

Він зазначив, що атака ведеться по кількох напрямах. Перший з них — стосується депутатів, які мають пряме або опосередковане відношення до будь-якого бізнесу.

“Атакують їх особисто, або атакують їх членів родини. По одному з мажоритарних кандидатів, по рідному брату порушено кримінальну справу, і кожен день збільшують вимоги. Що стосується депутатів, які є акціонерами чи учасниками якихось компаній, на них іде жорсткий тиск органами прокуратури, податкової адміністрації”, - сказав А.Яценюк.

Другий напрям, за його словами, - покупка депутатів.

“Цим фронтом займався секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Клюєв. Суми ходять неймовірні. За вихід з фракції “Батьківщина” дають 5 млн. дол. і 100 тис. дол. утримання щомісячно”, - сказав А.Яценюк.

Разом з тим, він зазначив, що “Батьківщині” поки вдається утримувати ситуацію, про що, за його словами, свідчить і голосування за відставку уряду, коли за це питання проголосували всі присутні в залі парламенту депутати фракції.