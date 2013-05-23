Брюссель. 23 травня. УНІАН. Венеціанська комісія сподівається отримати від України проект закону про прокуратуру у червні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на засіданні Комітет з питань закордонних справ Європарламенту секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт.

“Ми чули, що наприкінці червня нам буде надано проект”, - сказав він.

Т.Маркерт зазначив, що, в такому випадку, оцінка законопроекту Венеціанською комісією може бути зроблена до кінця жовтня.

Секретар Венеціанської комісії зазначив, що комісія неодноразово піддавала критиці чинний в Україні закон про прокуратуру, діяльність якої до останнього часу побудована за все ще радянськими принципами.

При цьому, Т.Маркерт зазначив, що на сьогодні є розуміння того, що певну опозицію змінам чинить сама прокуратура України.